В Мариуполе пограничник брал взятки за пропуск иностранных судов и пытался подкупить своего начальника

В Мариуполе задержали начальника отделения местного отдела пограничной службы во время дачи взятки своему руководителю. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.



Пограничник пытался привлечь своего вышестоящего начальника к схеме зарабатывания денег на иностранных судах, заходивших в Мариупольский морской торговый порт.



«Старший лейтенант брал деньги от фирм, которые сопровождали такие суда. После получения фиксированной платы он давал указание подчиненным работникам ускорять пересечение границы судов, а также "не замечать" нарушений при осуществлении пограничного контроля», – говорится в сообщении.



Сегодня его задержали при попытке дать часть взятки в размере 400 долларов США начальнику отдела пограничной службы «Мариуполь» за то, чтобы ему не препятствовали в незаконной деятельности.



Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, а также решается вопрос сообщения ему о подозрении.



Предварительно действия пограничника квалифицируются как предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.