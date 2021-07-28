Кабмин установил цену на электроэнергию с 1 августа

Правительство на сегодняшнем заседании утвердило стоимость электроэнергии для населения с 1 августа. Пока тариф повышать не будут, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.



«С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений – 1,68 грн за кВт-час. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии», – написал Шмыгаль.



При этом он отметил, что параллельно идет подготовка к отопительному сезону, и решения по тарифам теперь будут приниматься на местах.



«В этом году процесс в новых условиях: отныне тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти. Это важная часть реформы децентрализации, ведь такие новации подталкивают местных руководителей больше не закрывать глаза на неэффективность собственных коммунальных предприятий», – подчеркнул глава правительства.



Действующую цену на электроэнергию для населения продлили еще на месяц, до 31 августа.

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