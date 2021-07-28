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НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

28 июля 2021, 21:14

НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Украинские позиции обстреляли вблизи поселков Зайцево, Широкино, Водяное, Пески, Новотошковское. Боевики открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей НВФ запускали беспилотник типа «Орлан-10», который пересек линию разграничения.

«На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет», – уточнили в штабе.

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