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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 июля

28 июля 2021, 21:25

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 июля

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области обнаружили 70 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии выявлено 91 459 случаев коронавируса: 88 535 человек выздоровели, 2 388 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области зарегистрировали 299 новых случаев и 21 летальный. Всего группировка «ДНР» подтверждает 47 249 случаев коронавируса: 39 997 пациентов уже выписали, а 3 551 — умер.

В Луганской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса. Всего на подконтрольной территории — 27 071 случаев болезни. Из них выздоровели — 25 764 пациентов, 971 умер.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали еще 135 заболевших, четыре человека умерли. Группировка «ЛНР» в целом подтверждает 6 380 случаев ковида: выздоровели 5 128 человек, 566 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встрече в Нормандском формате для дальнейшего урегулирования конфликта на Донбассе, но этот процесс зависит от России.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что будет представлять Украину во время заседаний ТКГ, если руководитель украинской делегации Леонид Кравчук не сможет это сделать по состоянию здоровья.

Права человека

Так называемый суд группировки «ЛНР» приговорил жительницу Луганска к шести годам тюрьмы по обвинению в «госизмене».

Общество

Вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинцы из оккупированных Крыма и Донбасса, которые получили российское гражданство, вряд ли будут лишены украинского, поскольку многие получили паспорта РФ под принуждением.

Сегодня в отдельные районы Донецкой области, которые контролирует группировка «ДНР», доставили 86 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Регулярные бесплатные перевозки людей от КПВВ к линии соприкосновения и обратно на Донбассе и у адмиграницы Крыма должны организовать с украинской стороны. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

При въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ Донбасса и админграницы Крыма необходимо снова будет сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса.

Боевые действия

Боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ на юге Донецкой области.

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