Украинский пловец Романчук завоевал «бронзу» на Олимпиаде в Токио

Михаил Романчук на пьедестале. Фото: НОК Украины

Украинский пловец Михаил Романчук стал третьим в финале Олимпиады в Токио на дистанции 800 метров вольным стилем.



Другой украинец Сергей Фролов финишировал на 6-м месте. Романчук в финале показал результат 7.42,33, а Фролов — 7.45,11.



Первое место занял американец Роберт Финке с результатом 7.41,87, второе — итальянец Грегорио Пальтриньери с 7.42,11.



27 июля в квалификации 800-метровки Романчук установил олимпийский рекорд (7.41,28), выйдя в финал с лучшим результатом.



Таким образом, у Украины уже четыре бронзовых медали в Токио.