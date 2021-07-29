Украинский пловец Романчук завоевал «бронзу» на Олимпиаде в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук стал третьим в финале Олимпиады в Токио на дистанции 800 метров вольным стилем.
Другой украинец Сергей Фролов финишировал на 6-м месте. Романчук в финале показал результат 7.42,33, а Фролов — 7.45,11.
Первое место занял американец Роберт Финке с результатом 7.41,87, второе — итальянец Грегорио Пальтриньери с 7.42,11.
27 июля в квалификации 800-метровки Романчук установил олимпийский рекорд (7.41,28), выйдя в финал с лучшим результатом.
Таким образом, у Украины уже четыре бронзовых медали в Токио.