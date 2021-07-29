Штаб ООС: На Донбассе в среду были обстрелы, утро началось тихо

В среду, 28 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины. Они использовали в том числе используя беспилотники и дистанционное минирование. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Всего украинские военные зафиксировали 13 обстрелов. По их позициям стреляли из автоматических и ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, минометов 82-го и 120-го калибра, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



С начала текущих суток соблюдается режим тишины, отмечают в штабе.



В вооруженных незаконных формованиях заявили, что в ночь на 29 июля по их позициям стреляли в Саханке и новой Марьевке.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 22 июля 2020 года по 27 июля 2021-го зафиксировала не менее 47 026 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.