Коронавирус на Донетчине: Еще 66 заболевших и трое умерших

За минувшие сутки, 28 июля, в Донецкой области выявили 66 заболевших коронавирусом. При этом трое ранее заболевших скончались.



Об этом сообщает председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области COVID-19 диагностировали у 91 525 человек. Из них 88 584 пациента выздоровели, а 2 391 человек скончался.

Также за сутки первую дозу вакцины от ковида на Донетчине получил 2 931 человек. Получили вторую дозу 2 458 человек.



Всего в регионе первую прививку сделали 121 375 человек, а вторую и завершили вакцинацию — 78 093 желающих.