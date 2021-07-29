Арахамия ожидает, что встреча Зеленского и Байдена пройдет на повышенных тонах

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия ожидает, что как минимум непубличная часть встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет на повышенных тонах после того, как Штаты и Германия согласовали завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2».



«Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах», — сказал Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».



Он считает, что США сегодня «во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком».



«На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и так далее, а на недипломатическом люди говорят, как есть. Когда партнеры друг с другом разговаривают, они должны говорить виденье глазами одного партнера и другого партнера. Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание [США] с Россией — это, по сути, некая такая неформальная коалиция против Китая», — звявил глава фракции монобольшинства.



По словам Арахамии, украинская сторона пытается каждый контакт в Конгрессе США сегодня консолидировать в единую позицию по «Северномо потоку — 2».



«Когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их прорабатываем — это вообще-то главная тема визита», — подчеркнул нардеп.



Встреча Байдена с Зеленским в Вашингтоне состоится 30 августа.