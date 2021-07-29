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Член ТКГ рассказала, что ждет экономику Донбасса после реинтеграции

29 июля 2021, 11:05

Член ТКГ рассказала, что ждет экономику Донбасса после реинтеграции

Финансист, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Виктория Страхова рассказала о том, какие сферы будут инвестиционно-привлекательными на Донбассе, в частности, после того как неподконтрольные территории вернутся под контроль украинской власти. По ее словам, к тому моменту добыча угля уже не будет основным направлением промышленности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Страхова напомнила, что инвесторы принимают решение о капиталовложениях в зависимости от соотношения «прибыль — риск». Но и в проблемных регионах они находят выгоду.

«Я всегда привожу в пример такую очень криминогенную страну как ЮАР, в которой работает компания De Beers (международная корпорация по добыче, обработке и продаже природных алмазов, — ред.). Думаю, что Донбасс тоже может дать инвестиционные возможности», — сказала Страхова в эфире телеканала «Дом».

Финансист считает, что будут привлекательны проекты, которые и ранее реализовались на Донбассе, а также новые направления.

«Исходя из своего опыта, что бы я видела. Например, из тех проектов, которые были — утилизация шахтного метана. Также развитие новых отраслей агросектора, но уже в промышленных масштабах — выращивание тех же грибов, улиток. Это, может, звучит смешно, но на самом деле это прибыльно. Это может продаваться. Солнечная энергия, поскольку обусловлена спецификой этого региона», — перечислила Страхова.

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