В Минздраве Украины допустили, что QR-коды станут «пропуском» в общественные места

В министерстве здравоохранения рассматривают вариант использования внутренних сертификатов о вакцинации в качестве «пропуска» в общественные места в Украине. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «Украинской правде».



«Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина — это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском», — сказал Кузин.



Он отметил, что сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидбезопасности. «Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования», — добавил Кузин.



При этом он сообщил, что это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест на коронавирус.



Главный санврач признал, что в таких мероприятиях необходимо «сохранить баланс между правами человека», тем более, что определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний.



«Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы идея не сработала наоборот — то есть чтобы не образовалось сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры», — сказал он.



Говоря о масках, Кузин отметил, что Минздрав пока не рассматривает вариант отмены их ношения для вакцинированных.



«Мы можем рассматривать [отмену масок] только тогда, когда большая часть населения вакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, снимающий маску в общественном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию», — пояснил он.

Читайте также: Почти 850 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки