На Луганщине еще 22 человека заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Луганской области COVID-19 выявили у 22 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Коронавирусом заболели жители Северодонецка – семь, Попасной – шесть, Лисичанска – четыре, Марковки – два, Беловодска, Новопскова и Станицы Луганской – по одному.



За все время пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 093 человек. Из них выздоровели – 25 775 человек, умерли – 971.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 12,8 (при пороговом 60).