Втрое больше рабочих мест и снижение выбросов: Исследование показало, что даст Украине отказ от угля

Отказ от угля даст Украине втрое больше рабочих мест в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом свидетельствуют результаты исследования «Экономические последствия постепенного отказа от использования угля в Украине до 2030 года», проведенного аналитическим центром Aurora Energy Research при поддержке Фонда им. Генриха Бёлля.



Аналитики отмечают, что закрытие угольных предприятий в Украине повлечет потерю 56 тыс. рабочих мест к 2030 году, но при этом появятся и новые возможности.



«Согласно так называемого "сценария перехода", в котором показан оптимальный путь постепенной замены угольной энергетики возобновляемой, Украина создаст 161,3 тыс. новых рабочих мест в секторе ВИЭ – 45 тыс. постоянных и 116 тыс. временных» – говорится в отчете исследования.

Источник: Aurora Energy Research

Кроме того, исследование показывает, что в течение следующих 10 лет продолжать содержать шахты за счет налогоплательщиков – это на 427 млн евро дороже, чем закрыть их, выплатить компенсацию и переобучить работников.



Также в течение десятилетия переход от угольной к возобновляемой энергетике может дать на 50% выше налоговых поступлений в бюджет Украины и будет способствовать привлечению инвестиций, что повлечет общее увеличение ВВП на 15%.



Авторы исследования считают, что в плане климатических последствий энергетический сектор Украины может сгенерировать на 50% меньше выбросов CO2 при отказе от производства электроэнергии на основе угля.