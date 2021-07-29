«ДНР» насчитала более 40 недостроенных домов

В отдельных районах Донецкой области находятся 42 недостроенных объекта. Это многоквартирные жилые дома общей площадью 240 840 кв. метров со строительной готовностью 50-80%. Такие данные озвучили в группировке «ДНР».



Так называемые чиновники, ответственные за вопросы ЖКХ при «ДНР», утверждают, если достроить эти дома, появятся более 3,2 тысяч новых квартир.



В следующем году группировка планирует приступить к достройке девятиэтажного дома в микрорайоне Домостроитель (улица Листопрокатчиков) в Донецке. В «ДНР» пока не раскрывают подробности о том, будет ли это частная строительная компания или коммунальная, а также, за какие средства достоят дом.



Коммерческое строительство недвижимости в Донецке и других неподконтрольных городах области приостановилось с началом боевых действий.