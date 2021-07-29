День молодежи в Украине перенесли на другую дату

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому День молодежи в Украине будут отмечать ежегодно 12 августа, в Международный день молодежи.



Как сообщает пресс-служба главы государства, указ № 333/2021 был подписан с целью «поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений».



Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.



При этом признается утратившим силу указ президента от 22 июня 1994 года № 323 «О Дне молодежи», согласно которому этот праздник отмечался в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.