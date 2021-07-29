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Боевику «ДНР», который напал на украинского военного, грозит пожизненное заключение

29 июля 2021, 15:09

Боевику «ДНР», который напал на украинского военного, грозит пожизненное заключение

В Донецкой области будут судить боевика группировки «ДНР», который с ножом напал на украинского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что с сентября 2020 года по февраль 2021 года неоднократно судимый житель поселка Святогоровка Донецкой области служил в составе так называемой "первой отдельной мотострелковой Славянской бригады" НВФ оккупационной администрации РФ», — отмечается в сообщение.

Находясь на должности заместителя командира взвода, боевик принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины вдоль линии соприкосновения вблизи села Староласпа Бойковского района и села Набережное Новоазовского района Донецкой области.

В прокуратуре напомнили, что 24 февраля 2021 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на одну из боевых позиций ВСУ в районе села Чермалык Бойковского района, где напал со штык-ножом к автомату Калашникова на 27-летнего военнослужащего ВСУ. В тот же день его задержали на месте совершения преступления.

Злоумышленник обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь военнослужащего (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 263, ст. 348 Уголовного Кодекса).

Максимальное наказание по санкциям статей — пожизненное лишение свободы.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Волновахского районного суда.

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