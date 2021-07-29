В Северодонецке переселенцам предоставили 19 новых квартир

В Северодонецке по проспекту Космонавтов появились 19 отдельных однокомнатных квартир для внутренне перемещенных лиц. Одна из них предназначена для проживания маломобильных людей. Луганская областная власть потратила на обустройство квартир 12,8 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Жилье для переселенцев в Северодонецке профинансировано из средств гранта правительства Германии (банк KfW).



«Мы будем продолжать строительство жилья в городе. В частности, уже начинаем проект совместно с Международной организацией по миграции. Работы начнутся в сентябре. По планам, мы построим около 250 квартир для переселенцев», – отметил руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк.