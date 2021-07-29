Забирал деньги, медали, продукты: На Донетчине задержали убийцу одиноких пенсионеров

В Донецкой области правоохранители раскрыли убийства пенсионеров в Краматорске и Волновахском районе. Нападавший на одиноких пожилых людей был задержан, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



На днях полицейские в течение суток раскрыли убийство пенсионерки в пгт Шабельковка (относится к Краматорску). Установлено, что к преступлению причастен 36-летний житель Новотроицкого.



Как оказалось, убийство женщины было не единственным его преступлением. Мужчина также признался в нападении на пожилого жителя села Трудовое Волновахского района и указал на лиц, причастных к его убийству.



В начале мая этого года обгоревшее тело одинокого пенсионера было обнаружено в его собственном доме. О насильственной смерти свидетельствовало то, что погибший был связан, нападавшие совершили поджог, разбросали в поисках ценностей вещи и убили собаку во дворе.



«По словам задержанного, это заранее спланированное преступление он вместе с сообщниками совершили из корыстных побуждений – знали, что потерпевший недавно получил пенсию и вероятно имеет некоторые сбережения. Ворвавшись в дом ночью, они сначала требовали наличные, а затем связали жертве руки и ноги, облили бензином и подожгли. По словам задержанного, их добычей стали 1500 гривен, несколько медалей, продукты питания и алкоголь», – рассказали в полиции.



Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.



Его сообщнику, непосредственно причастному к убийству жителя села Трудовое, заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений по аналогичным статьям УК. В настоящее время он скрывается на временно оккупированной территории.



Полицейские устанавливают причастность к преступлениям других лиц.