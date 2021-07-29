В «ЛНР» рассказали, что их справки о вакцинации не всегда признаются в России

«Министр здравоохранения» группировки «ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что сертификаты и справки о вакцинации от коронавируса, выданные в местных больницах, признаются на территории России в «большинстве случаях». Вместе с тем получить российский QR-код, который может потребоваться для посещения общественных мест в РФ, на основе такой бумаги не получится.



«Мы выдаем сертификаты и справки о прививке. То есть, все лица, которые прошли вакцинацию в наших учреждениях здравоохранения, могут получить об этом подтверждающий документ. Сегодня наши справки о вакцинации признаются в отелях Российской Федерации. На бытовом уровне эти документы предъявляются и в большинстве случаев признаются», — приводит ее слова «ЛИЦ».



Пащенко добавила, что «сегодня рассматривается и выдача QR-кода», работа над этим ведется совместно с группировкой «ДНР».



Она предупредила, что получить QR-код на территории России при предъявлении справки или сертификата не получится, «потому что регистрационный номер вакцины вышел за пределы Российской Федерации».



«То есть, мы обеспечиваем прививочную кампанию как гражданам РФ, проживающим на территории республики, так и жителям ЛНР, но эти документы будут признаны или не признаны на усмотрение тех структур, которые их затребовали в России», — подчеркнула Пащенко.