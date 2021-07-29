В Краматорске устанавливают 80-метровый флагшток

Флагшток в парке Краматорска. Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Самый большой флагшток в Донецкой области устанавливают в Краматорске, работы завершат в августе.



Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, на сооружении высотой 80 метров поднимут национальный флаг размером 16 на 24 метра.

Мачта расположена в парке «Юбилейный» и будет оборудована подсветкой для освещения флага в темное время суток.

«Работы здесь уже готовы наполовину, в августе монтаж будет завершен, а на День государственного флага Украины самый большой сине-желтый флаг области будет торжественно поднят», – отметил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.