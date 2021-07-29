В Донецке задержали расхитителей склепа

В Донецке местная так называемая полиция, подконтрольная группировке «ДНР» задержала двух человек, которых подозревают в разграблении склепа.



Неизвестные лица разрыли могилу в Куйбышевском районе города и украли оттуда имущество, о чем дончане сообщили в полицию.



Задержанными оказались двое безработных местных жителей 20 и 27 лет. Они проломили стены кувалдой, проникли в склеп и украли оттуда ценные вещи. В «полиции ДНР» не уточняют, что именно украли, но общий ущерб составил более 40 тысяч рублей.



Задержанных могут лишить свободы на срок до 5 лет.