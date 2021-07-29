«ДНР» сообщила о 276 новых случаях коронавируса. 29 человек умерли

За прошедшие сутки, 28 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 276 случаев коронавируса. При этом 97 человек выздоровели, а 29 умерли. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 47 525 заболевших COVID-19. Из них 40 094 человек выписали, а 3 580 — умер.



Также за сутки в ОРДО выявили 152 заболевших пневмониями, из которых госпитализировали 119 пациентов. Всего на лечении остается 1606 пациентов с пневмониями, из них 711 на кислородной поддержке (+47 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.