Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Славянска Нели Штепы 14 сентября

В Орджоникидзевском райсуде Харькова в четверг состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, передает МГ «Объектив».



Адвокат обвиняемой Александр Шадрин сообщил, что в этот раз Неля Штепа приехала в суд.



Во время разбирательства заслушивали одного свидетеля со стороны обвинения. Адвокат не стал рассказывать, о чем говорил свидетель.



Следующее заседание суда назначено на 14 сентября. Тогда планируют продолжить допрос свидетелей.



Дело в отношении экс-мэра Славянска, обвиняемой в сепаратизме, рассматривается с самого начала в пятый раз.



Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.



5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории Славянска (Донецкая область), т. е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.



Кроме того, свидетели по делу живут в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.



Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.



6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.