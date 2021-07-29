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На Луганщине под автомобилем СБУ нашли вероятное взрывное устройство

29 июля 2021, 17:17

На Луганщине под автомобилем СБУ нашли вероятное взрывное устройство

Правоохранители проверяют сообщение об обнаружении под одним из служебных автомобилей управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вероятно взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

«В 14:22 в дежурную часть Северодонецкой полиции поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях о том, что под одной из служебных автомобилей они обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством», — говорится в сообщении.

Сотрудники эвакуированы, территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции.

Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета.

Сейчас взрывотехники отрабатывают место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством.

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