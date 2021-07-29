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Боевики обстреляли из минометов украинских военных на Донбассе

29 июля 2021, 17:31

Боевики обстреляли из минометов украинских военных на Донбассе

С начала суток 29 июля незаконнные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Все обстрелы украинских позиций произошли на Донетчине. Боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, стрелкового оружия в районе поселков Широкино, Водяное (на Приазовье), Шумы. 

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь.

О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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