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ОБСЕ зафиксировала повреждение гражданского объекта в Донецке

29 июля 2021, 19:45

ОБСЕ зафиксировала повреждение гражданского объекта в Донецке

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждение гражданского объекта в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии.

Наблюдатели видели пробоину в стене одноэтажного дома на ул. Шестакова, 20/4, и разрушенную кровлю. Примерно в 4,5 м к северо-северо востоку от дома команда СММ видела несколько небольших отверстий в металлическом заборе.

По оценке миссии, повреждения возникли недавно вследствие прямого попадания, предположительно, минометной мины, выпущенной из северо-северо-западного направления.

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