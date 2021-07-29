ОБСЕ зафиксировала повреждение гражданского объекта в Донецке

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждение гражданского объекта в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели видели пробоину в стене одноэтажного дома на ул. Шестакова, 20/4, и разрушенную кровлю. Примерно в 4,5 м к северо-северо востоку от дома команда СММ видела несколько небольших отверстий в металлическом заборе.



По оценке миссии, повреждения возникли недавно вследствие прямого попадания, предположительно, минометной мины, выпущенной из северо-северо-западного направления.