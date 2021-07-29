Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Без личного посещения: В ПФУ назвали условия для автоматического назначения пенсий жителям ОРДЛО

29 июля 2021, 20:17

Без личного посещения: В ПФУ назвали условия для автоматического назначения пенсий жителям ОРДЛО

Возможность получить автоматическое назначение пенсии напрямую зависит от наличия сформированной электронной трудовой книжки. Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает «Дом».

Он отметил, что с июня вступил в силу закон об обязательных электронных трудовых книжках, но еще до этого Кабмином было принято решение о том, что в качестве эксперимента можно подавать соответствующие скан-копии трудовых, и они будут оцифрованы.

«Мы уже получили более 800 тыс. соответствующих скан-копий документов. Мы надеемся, что на протяжении 5 лет, которые будут отведены на переходной период, у нас будет сформирована полная база. Я хочу обозначить, что это не просто формирование электронной трудовой, а возможность получить автоматическое назначение пенсии после того, как человек получит право на назначение соответствующего пенсионного обеспечения», – сказал Капинус.

По его словам, процесс автоматического начисления пенсий для людей, которые проживают на временно неподконтрольной правительству территории, является аналогичным.

«Этот процесс равен для всех. Любой человек имеет право подать соответствующие документы в форме отсканированной трудовой, они будут оцифрованы. Когда человек достигнет возраста, в котором он получит право на назначение пенсии, и в реестре будут необходимые данные, он точно так же получит автоматическое назначение пенсионного обеспечения», – уточнил глава правления ПФУ.

Сервис автоматического назначения пенсий работает на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для того, чтобы оформить пенсию онлайн, необходимо:

  • авторизоваться на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • заполнить анкету-заявление (в частности, информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);
  • прикрепить сканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);
  • подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в орган Фонда.

Предоставленная информация будет проверена, и при достижении пенсионного возраста заявитель получит СМС-сообщение или сообщение в личном кабинете о назначении пенсии, дате, с которой она назначена, размере пенсии.

При этом лично посещать органы Пенсионного фонда не требуется.

Читайте также:

В Минсоцполитики рассказали, прекращают ли выплату пенсий жителям ОРДЛО

Еще по теме

Прочее
Пенсии
Организации
Пенсионный фонд Украины

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:45
ОБСЕ зафиксировала повреждение гражданского объекта в Донецке
19:21
«ДНР» обещает в сентябре начать повторную вакцинацию от коронавируса
16:48
«ДНР» сообщила о 276 новых случаях коронавируса. 29 человек умерли
16:46
В Донецке задержали расхитителей склепа
16:18
В «ЛНР» рассказали, что их справки о вакцинации не всегда признаются в России
14:03
«ДНР» насчитала более 40 недостроенных домов
13:52
В «ЛНР» рассказали о росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19
10:35
«ЛНР» заявила о 83 новых заболевших и 8 умерших от ковида
09:35
Жители Донецка жалуются на местный «банк ДНР»
09:00
«ЛНР» получила российскую вакцину «Спутник Лайт». Количество доз не называют
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 июля
21:02
Боевики продолжают блокировать работу ОБСЕ на юге Донетчины
18:59
QR-код и бумажный сертификат: «Л-ДНР» утвердили «документы» о COVID-вакцинации
17:55
В ОРДО доставили 86 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
17:38
«ДНР» выявила почти 300 заболевших ковидом за сутки
все новости
20:17
Без личного посещения: В ПФУ назвали условия для автоматического назначения пенсий жителям ОРДЛО
19:54
Данилов рассказал о повестке дня выездного заседания СНБО на Донетчине
19:45
ОБСЕ зафиксировала повреждение гражданского объекта в Донецке
19:21
«ДНР» обещает в сентябре начать повторную вакцинацию от коронавируса
18:45
В ЕС осудили привлечение жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ
18:27
«Газпром» может навсегда прекратить транзит через Украину – оператор ГТС
17:58
В Мариуполе выделили участок под строительство McDonald’s
17:31
Боевики обстреляли из минометов украинских военных на Донбассе
17:17
На Луганщине под автомобилем СБУ нашли взрывное устройство
16:52
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Славянска Нели Штепы 14 сентября
16:48
«ДНР» сообщила о 276 новых случаях коронавируса. 29 человек умерли
16:46
В Донецке задержали расхитителей склепа
16:23
В Краматорске устанавливают 80-метровый флагшток
16:18
В «ЛНР» рассказали, что их справки о вакцинации не всегда признаются в России
15:38
Забирал деньги, медали, продукты: На Донетчине задержали убийцу одиноких пенсионеров
все новости
ВИДЕО
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
25 июля, 21:40
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
24 июля, 21:45
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция