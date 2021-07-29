Без личного посещения: В ПФУ назвали условия для автоматического назначения пенсий жителям ОРДЛО

Возможность получить автоматическое назначение пенсии напрямую зависит от наличия сформированной электронной трудовой книжки. Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает «Дом».



Он отметил, что с июня вступил в силу закон об обязательных электронных трудовых книжках, но еще до этого Кабмином было принято решение о том, что в качестве эксперимента можно подавать соответствующие скан-копии трудовых, и они будут оцифрованы.



«Мы уже получили более 800 тыс. соответствующих скан-копий документов. Мы надеемся, что на протяжении 5 лет, которые будут отведены на переходной период, у нас будет сформирована полная база. Я хочу обозначить, что это не просто формирование электронной трудовой, а возможность получить автоматическое назначение пенсии после того, как человек получит право на назначение соответствующего пенсионного обеспечения», – сказал Капинус.



По его словам, процесс автоматического начисления пенсий для людей, которые проживают на временно неподконтрольной правительству территории, является аналогичным.



«Этот процесс равен для всех. Любой человек имеет право подать соответствующие документы в форме отсканированной трудовой, они будут оцифрованы. Когда человек достигнет возраста, в котором он получит право на назначение пенсии, и в реестре будут необходимые данные, он точно так же получит автоматическое назначение пенсионного обеспечения», – уточнил глава правления ПФУ.



Сервис автоматического назначения пенсий работает на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.



Для того, чтобы оформить пенсию онлайн, необходимо:

авторизоваться на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

заполнить анкету-заявление (в частности, информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

прикрепить сканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);

подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в орган Фонда.

Предоставленная информация будет проверена, и при достижении пенсионного возраста заявитель получит СМС-сообщение или сообщение в личном кабинете о назначении пенсии, дате, с которой она назначена, размере пенсии.



При этом лично посещать органы Пенсионного фонда не требуется.