Миссия ЕС будет сотрудничать с НГУ в вопросах безопасности на Донбассе

Консультативная миссия ЕС планирует сотрудничать с Нацгвардией Украины в вопросах обеспечения безопасности в районе проведения ООС. Об этом сообщили в пресс-службе группировки НГУ в операции Объединенных сил.



Как отметил советник по вопросам надлежащего управления и управления человеческими ресурсами Харьковского регионального представительства Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Ове Уруп-Мадсен, Консультативная миссия ЕС прибыла на Донбасс для получения базовой информации о специфике деятельности правоохранительных органов в регионе.



«Цель визита — налаживание контактов со всеми партнерами, обеспечивающими правопорядок и безопасность на этой территории. Мы верим, что совместными усилиями всех причастных партнеров можно построить безопасность в громадах региона. И Национальная гвардия Украины является ключевым игроком в этой сфере», — подчеркнул советник.



Уточняется, что представители Консультативной миссии ЕС заверили, что желают развивать сотрудничество в сфере вопросов безопасности в регионе.