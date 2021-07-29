Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине

Беспилотник миссии ОБСЕ подвергся обстрелу неподалеку от подконтрольного боевикам села Сигнального Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии.



Отмечается, что о полете аппарата сообщалось заблаговременно.



«Наблюдатели слышали 20 очередей из стрелкового оружия приблизительно в 2 км к западу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего над позициями Вооруженных сил Украины, примерно в 2 км к западу от местоположения патруля», — говорится в отчете.



Команда миссии приземлила беспилотник и покинула этот район.