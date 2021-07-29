В США конгрессмены поддержали увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Американские парламентарии также поддержали поправки к санкциям против «Северного потока-2». Об этом сообщили в посольстве Украины в США.



«Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году», — говорится в сообщении.



Отмечается, что из указанных 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности помощи Украине по статье «Международное военное финансирование».



Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом США Джо Байденом.