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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июля

29 июля 2021, 23:13

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июля

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области обнаружили 66 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли трое заболевших ранее. С начала пандемии выявлено 91 525 случаев коронавируса: 88 584 человека выздоровели, а 2 391 человек скончался.

В отдельных районах Донецкой области зарегистрировали 276 новых случаев и 29 летальных. Всего группировка «ДНР» подтверждает 47 525 случаев коронавируса: 40 094 пациента уже выписали, а 3 580 — умерли.

В Луганской области подтверждено 22 новых случаев коронавируса. Всего на подконтрольной территории — 27 093 случая болезни. Из них выздоровели — 25 775 пациентов, 971 умер.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали еще 83 заболевших, восемь человек умерли. Группировка «ЛНР» в целом подтверждает 6 463 случая ковида: выздоровели 5 170 человек, 574 — умерли.

Политика

В Евросоюзе обеспокоены решением Москвы привлечь жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ, что нарушает суверенитет Украины и противоречит целям Минских договоренностей.

Общество

Жители временно неподконтрольных украинской власти районов Луганщины теперь могут сделать бесплатную прививку от коронавируса непосредственно на КПВВ «Станица Луганская».

«Минздрав» группировки «ДНР» планирует начать с сентября текущего года повторную вакцинацию от COVID-19.

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» была доставлена в Луганск вечером 28 июля. Количество полученных доз препарата в группировке «ЛНР» не называют.

Боевые действия

Беспилотник миссии ОБСЕ подвергся обстрелу неподалеку от подконтрольного боевикам села Сигнальное Донецкой области.

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