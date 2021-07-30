В Украине выявили 962 случая коронавируса за сутки

За четверг, 29 июля, в Украине выявили 962 новых случая заражения коронавирусом, что на 116 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 504 пациента, а 14 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 251 869 человек. Из них выздоровели 2 186 353 пациента, а 52 930 человек умерли.



Вчера провели 41 328 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.