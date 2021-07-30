Облстат: Средняя зарплата на Донетчине – 15 тысяч гривен

В Донецкой области средняя номинальная заработная плата в июне составила почти 15 тысяч гривен – 14 988 гривен. Речь идет о территории, подконтрольной украинской власти.



Как сообщает Главное управление статистики в Донецкой области, по сравнению с маем этого года, средний уровень оплаты труда увеличился на 3,7%, по сравнению с июнем 2020 года – на 20,4%.



При этом реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,9%, по сравнению с июнем 2020 года – на 8,3%.



Номинальная зарплата в июне 2021 года превышала средний показатель по Украине (14 313 гривен) на 4,7%. Донецкая область заняла второе место в стране после Киева.



Наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности области были работники машиностроения – их средняя зарплата составляет 21, 8 тысяч гривен.



Далее следуют работники металлургического комплекса (19, 2 тысячи гривен), государственные управленцы (18,6 тысяч гривен), работники пищевой промышленности (17,1 тысяча гривен), угольной промышленности (16,9 тысяч гривен), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (15,7 тысяч гривен), финансовой и страховой деятельности (15,1 тысяча гривен).



От 11 тысяч до 14 тысяч гривен в среднем зарабатывают работники предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, работники торговли, строительства, транспорта, образования, здравоохранения и оказания социальной помощи, работники сельского хозяйства.



Менее 10 тысяч гривен начислено за июнь работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами (9 тысяч гривен).



В управлении статистики также сообщили, что задолженность по выплате заработной платы на 1 июля 2021 года составила в Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) 736,4 миллиона гривен, или 20,5% всех долгов по ее выплате в Украине.



Работникам промышленности на 1 июля 2021 года не выплачено 722,8 миллионов гривен, или 98,2% долгов предприятий всех видов деятельности.



Задолженность работникам предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров в течение июня составила 344,4 миллиона гривен, что по сравнению с долгами на 1 января 2021 года больше на 32,4%.



В машиностроении невыплаты на 1 июля 2021 года составили 317,5 миллионов гривен, что на 2,2% больше, чем было на начало года.



Долги работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, за месяц составили 30,8 миллионов гривен.



В управлении статистики отмечают, что в добывающей промышленности и разработке карьеров больше половины (54,6%) задолженности по зарплате приходится на предыдущие годы, а в машиностроении – 96,5%, то на предприятиях, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, наоборот, 96,8% долгов образовано в текущем году.