Несколько жителей разных украинских городов задержаны за антигосударственные призывы

В Службе безопасности Украины говорят, что разоблачили разветвленную межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которые управлялись кураторами из России, и распространяли в соцсетях призывы к изменению границ территории Украины и насильственному захвату власти в стране



В сообщении говорится о разоблачении агентов в разных регионах Украины. Так, в Закарпатье разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который призывал к нарушению территориальной целостности украинского государства. Свои заявления о публиковал в соцсетях.



В Киевской области житель Броваров использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны, а на Одещине разоблачили мужчину, который агитировал за изменения границ территории Украины и захват власти. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные группировкам «Л-ДНР» — сообщают правоохранители.

Во Львовской области разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент, содержание которого нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.



В Винницкой области задержан местный житель, который администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призывал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.



В СБУ сообщают, что проводят лингвистическую экспертизу для того, чтобы доказать незаконные действия подозреваемых по части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.