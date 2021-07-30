СБУ разыскивает руководителя женского «военно-патриотического клуба ДНР»

Руководителя так называемого военно-патриотического клуба «Амазонки», который находится в отдельных районах Донецкой области, объявили в розыск украинские правоохранители. В пресс-службе СБУ сообщают, что он массово готовил подростков к службе в рядах незаконных вооруженных формирований «ДНР». В суд направлено обвинительное заключение.



«Следователи органов безопасности задокументировали, что по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией. С начала российской агрессии клуб "заработал" на базе прежнего обычного школьного кружка», – говорится в сообщении.



В нем отмечается, что подростки, среди которых, в основном, девушки, проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку, имели «воинские звания» и обязаны были носить военную форму.



«По материалам СБ Украины организатор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины: ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность)», – отмечают в СБУ.