Коронавирус на Луганщине: 32 заболевших и один умерший за сутки

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 32 новых случая COVID-19. От осложнений болезни умерла одна пациентка, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Коронавирусом заболели жители Попасной – семь, Кременной – пять, Лисичанска и Марковки – по четыре, Новопскова – три, Северодонецка, Новоайдара, Станицы Луганской – по два, Рубежного, Беловодска, Старобельска – по одному.



В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 68-летняя женщина с Попаснянщины.



За все время пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 125 человек. Из них выздоровели – 25 790 человек, умерли – 972.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 12,8 (при пороговом 60).