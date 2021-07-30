Разумков не будет участвовать в заседании СНБО на Донетчине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет участвовать в выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Донецкой области 30 июля.



Он пояснил, что до сих пор находится с рабочей поездкой на юге Украины.



«К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или вскоре должно начнется. Командировка планировалось две недели назад, официальные материалы появились более недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевскую, и в Одесскую области, я привык выполнять то, что я обещаю», — сказал Разумков агентству «Интерфакс-Украина».



Разумков с трехдневным рабочим визитом (с 28 по 30 июля) посещает Одесскую и Николаевскую области.

На сегодняшнем выездном заседании в Донецкой области планируется рассмотрение восьми вопросов. В частности, в повестку дня вошли вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицины, водоснабжения.



Президент Владимир Зеленский уже прибыл на Донетчину.