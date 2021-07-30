Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников рассказал, что можно поменять в заседаниях ТКГ, чтобы переговоры продвинулись

30 июля 2021, 14:13

Резников рассказал, что можно поменять в заседаниях ТКГ, чтобы переговоры продвинулись

Успех мирного урегулирования конфликта на Донбассе во многом зависит от фигуры модератора ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ), считает вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«От того, как человек модерирует, как задает вопросы, что ставит в повестку дня – очень сильно зависит успех мирного урегулирования», – цитирует Резникова «Интерфакс-Украина».

Он также добавил, что хотел бы ожидать от новых представителей ОБСЕ в ТКГ анализа причин неуспеха, которые привели к блокировке работы в подгруппах ТКГ, а также, чтобы они предприняли попытки вынести «за скобки» позиции, которые мешают переговорам, в том числе процедурные. Для этого Резников предлагает заменить порядок рассмотрения повестки дня или подходы к консультациям в ТКГ.

Читайте также:

Резников будет представлять Украину в ТКГ, если Кравчук не сможет по состоянию здоровья

26 августа очередное заседание ТКГ в качестве новоназначенного спецпредставителя ОБСЕ в Украине и ТКГ проведет финский дипломат Микко Киннунен. Кроме того, сменились координаторы ОБСЕ в гуманитарной и политической рабочих подгруппах. Ими стали, соответственно, Сильви Берманн и Шарлотта Реландер.

Еще по теме

Организации
Трехсторонняя контактная группа
Люди
Алексей Резников

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:01
Ковид на неподконтрольной Донетчине: более 300 новых случаев
11:18
Новые правила пересечения КПВВ и границы начнут действовать с 5 августа
10:04
«ЛНР»: 117 заболевших и 8 умерших от ковида за сутки
09:12
В Донецке «полиция ДНР» задержала двоих подростков в троллейбусе за выкрик «генералу»
09:00
У абонентов донецкого мобильного оператора появляются виртуальные российские номера
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июля
19:45
ОБСЕ зафиксировала повреждение гражданского объекта в Донецке
19:21
«ДНР» обещает в сентябре начать повторную вакцинацию от коронавируса
16:48
«ДНР» сообщила о 276 новых случаях коронавируса. 29 человек умерли
16:46
В Донецке задержали расхитителей склепа
16:18
В «ЛНР» рассказали, что их справки о вакцинации не всегда признаются в России
14:03
«ДНР» насчитала более 40 недостроенных домов
13:52
В «ЛНР» рассказали о росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19
10:35
«ЛНР» заявила о 83 новых заболевших и 8 умерших от ковида
09:35
Жители Донецка жалуются на местный «банк ДНР»
все новости
16:00
«Ели будет необходимость»: Лукашенко позволит российским войскам размеситься в Беларуси
15:55
Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом
15:44
В Азовском море прошли учения ВСУ и пограничников. ФСБ России прислала корабль для наблюдения
15:23
Экс-судью Чауса нашли в селе Винницкой области
15:04
Госпогранслужба: Российская сторона больше суток держит людей в очереди на въезд в РФ через Меловое
15:02
Россия начала добычу пресной воды под Азовским морем. Но ее качество еще нужно проверить
15:01
Ковид на неподконтрольной Донетчине: более 300 новых случаев
14:32
Хотя бы одну дозу до 1 сентября: В Мариуполе начали массовую вакцинацию учителей
14:28
Резников: Проект нового Мариупольского аэропорта должны изучить международные специалисты
14:13
Резников рассказал, что можно поменять в заседаниях ТКГ, чтобы переговоры продвинулись
13:59
Славянск получил первый транш НСЗУ на выплату долгов по зарплате медикам
13:37
Разумков не будет участвовать в заседании СНБО на Донетчине
13:18
Коронавирус на Луганщине: 32 заболевших и один умерший за сутки
13:13
Зеленский в Авдеевке поздравил с днем освобождения и представил нового командующего ООС
12:19
СБУ разыскивает руководителя женского «военно-патриотического клуба ДНР»
все новости
ВИДЕО
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
25 июля, 21:40
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
24 июля, 21:45
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция