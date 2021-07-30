Резников рассказал, что можно поменять в заседаниях ТКГ, чтобы переговоры продвинулись

Успех мирного урегулирования конфликта на Донбассе во многом зависит от фигуры модератора ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ), считает вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.



«От того, как человек модерирует, как задает вопросы, что ставит в повестку дня – очень сильно зависит успех мирного урегулирования», – цитирует Резникова «Интерфакс-Украина».



Он также добавил, что хотел бы ожидать от новых представителей ОБСЕ в ТКГ анализа причин неуспеха, которые привели к блокировке работы в подгруппах ТКГ, а также, чтобы они предприняли попытки вынести «за скобки» позиции, которые мешают переговорам, в том числе процедурные. Для этого Резников предлагает заменить порядок рассмотрения повестки дня или подходы к консультациям в ТКГ.

26 августа очередное заседание ТКГ в качестве новоназначенного спецпредставителя ОБСЕ в Украине и ТКГ проведет финский дипломат Микко Киннунен. Кроме того, сменились координаторы ОБСЕ в гуманитарной и политической рабочих подгруппах. Ими стали, соответственно, Сильви Берманн и Шарлотта Реландер.