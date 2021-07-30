Хотя бы одну дозу до 1 сентября: В Мариуполе начали массовую вакцинацию учителей

В Мариуполе развернули пункт вакцинации от COVID-19 для педагогов школ. Городские чиновники настаивают, что до 1 сентября большинству учителей должны сделать хотя бы первую прививку, иначе школы снова придется переводить на «дистанционку», передает 0629.



Пункт вакцинации для учителей открыли в ОШ №9. Ранее в этой школе уже привили 90 человек. Для вакцинации на сегодня заказали 104 вакцины Moderna, но пришло больше педагогов, чем ожидалось, поэтому пришлось довозить препарат.



Ответственный за вакцинацию по городу Евгений Матвеев отметил, что нужно было провести серьезную коммуникацию, чтобы люди перестали сомневаться в вакцинах. По его словам, чтобы школы полноценно работали в новом учебном году, педагогам необходимо до 1 сентября получить хотя бя одну дозу вакцины.



«Вчера от коронавирусной инфекции привилась директор департамента образования Татьяна Братчикова. Ее действия должны послужить примером для всех педагогов», - считает Матвеев.



Заместитель городского головы Александр Кочурин заявил, что перед началом учебного года должно привиться 75% педагогов. В противном случае учебные заведения могут перевести на дистанционное обучение.



В данное время в Мариуполе вакцинацию от коронавируса прошли только 10% жителей.

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