Россия начала добычу пресной воды под Азовским морем. Но ее качество еще нужно проверить

Россия добыла первую партию пресной воды из находящихся под Азовским морем источников, в данный момент проверяется ее качество. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.



Он отметил, что все данные по качеству добытой воды, а также об объемах ее запасов будут получены к концу сентября, когда будут дополнительно пробурены еще несколько скважин.



«Могу сказать, что мы нашли воду на глубине 100 метров, качество ее [сейчас исследуется]. Вчера-сегодня забрали, отправили в Москву, чтобы узнать, что это за вода. Что вода там есть — это точно. Второй вопрос — в каком объеме. Мы сейчас пробурим еще несколько скважин до конца сентября, в конце сентября будем иметь все данные», — рассказал Хуснуллин.

Россия изучает потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря с целью поставок этой воды в аннексированный Крым. Из-за засухи последних лет на полуострове сложился дефицит пресной воды.



Вместе с тем в начале июня подконтрольный РФ глава Крыма Сергей Аксенов выразил сомнение в перспективности проекта из-за высокой минерализации воды из-под Азовского моря.