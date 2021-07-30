Ковид на неподконтрольной Донетчине: более 300 новых случаев

За прошедшие сутки, 29 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 315 случаев коронавируса. При этом 111 человек выздоровели, а 19 умерли.



За все время пандемии медики при группировке «ДНР» подтвердили 47 840 заболевших COVID-19. Из них 40 205 человек выписали, а 3 599 — умерли.



Также за сутки в ОРДО выявили 128 заболевших пневмониями, из которых госпитализировали 87 пациентов. Всего на лечении остается 1644 пациентов с пневмониями, из них 716 на кислородной поддержке (+45 за сутки).



Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости на неподконтрольных территориях.