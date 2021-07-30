В Азовском море прошли учения ВСУ и пограничников. ФСБ России прислала корабль для наблюдения

Учения в Азовском море. Фото: ГПСУ

Прошлой ночью в Азовском море проводились тактические учения подразделений Объединенных Сил. К зоне учений приближался корабль погранслужбы ФСБ РФ, сообщает Госпогранслужба Украины.



В тренировках принимали участие корабли и катера Мариупольского отряда Морской охраны и подразделения Военно-морских сил ВСУ. Украинские военные отрабатывали слаженность действий по противодесантной обороне побережья Азовского моря.



Как сообщается, ночью корабли и катера Морской охраны вышли в море, они были разделены на тактические группы. Одни обеспечивали безопасность судоходства, закрывая районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды для обеспечения безопасности рыбаков-любителей, чтобы они случайно не попали в зону высадки десанта. Другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря.



Во время артиллерийских стрельб корабли Морской охраны отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины.



«Во время прибытия к месту проведения стрельб, наблюдательная вахта кораблей Морской охраны зафиксировала приближение корабля береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ. Учитывая частые провокации россиян в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но "недружественные соседи" легли в дрейф и следили с расстояния около 6 морских миль», – рассказали в Госпогранслужбе.

Россияне следили за учениями украинских военных. Фото: ГПСУ