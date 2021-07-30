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Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

30 июля 2021, 15:55

Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Апелляционный суд Киева оставил в силе домашний арест народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 

Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Медведчука.

Медведчук после заседания заявил журналистам, что «необоснованное обвинение превращается в необоснованную меру пресечения».

«Мы будем обжаловать подозрение, будем обращаться в суд и по вопросу изменения меры пресечения... эта борьба будет продолжаться до торжества объективности», — подчеркнул он.

Печерский районный суд Киева 9 июля продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Политик подал апелляцию на это судебное решение.

Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства России для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности — проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. С 13 мая по решению суда он находится под домашним арестом.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в России. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Он объявлен в розыск. Есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Печерский суд Киева продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.

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