ООС: Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Позиции украинских военных боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов вблизи Водяного на Приазовье.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника НВФ «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



Как сообщается, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.



О фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.