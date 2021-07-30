Как минимум 40% украинцев имеют антитела к коронавирусу – исследование

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 – возбудителю COVID-19 имеют не менее 40% украинцев. Об этом свидетельствуют выводы исследования, проведенного при координации Центра общественного здоровья Минздрава Украины.



Предварительные результаты исследования показывают, что по состоянию на июнь-июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домену S1-протеина).



«По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7% (95% доверительный интервал). Это значение следует расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии», – отмечают в Центре общественного здоровья.



Авторы исследования уточняют, что фактическое количество переболевших, вероятно, является большим, поскольку на результаты исследования влияют несколько факторов.



В частности, некоторые люди в определенные периоды после инфицирования не имеют антител к белку, который исследовался, но имеет антитела к другим белкам - это будет дополнительно оценено в рамках исследования. Также из-за возможной непродолжительной циркуляции антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования либо уровень антител мог быть слишком низким для обнаружения лабораторными методами или находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.



Команда исследователей планирует учесть эти факторы в углубленном анализе результатов и представить полный отчет в сентябре 2021 года.



В Центре общественного здоровья подчерикивают, что выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам коронавируса и не является основанием для отказа от вакцинации, поскольку на сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.



Сбор данных для исследования продолжался с 7 июня по 9 июля 2021 года. В течение 5 недель во всех регионах Украины работали 54 мобильные бригады, которые проводили забор крови и опрашивали украинцев об их опыте заболевания COVID-19, поведении во время пандемии и проч.