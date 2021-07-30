СНБО внес в санкционный список контрабандистов двух украинцев, гражданина Германии и 24 компании

Санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины дополнили двое граждан Украины и один гражданин Германии, а также 24 связанных с ними компании. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания в пятницу.



«Мы начали в свое время работать с той категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Не все из них вошли в предварительные списки. Эти списки были дополнены», – сказал Данилов.



Он отметил, что в этот раз этот список формировала не Служба безопасности Украины, а министерство внутренних дел во главе с новым министром Денисом Монастырским.



«В список вошли три физических лица, а именно Александр Акст, гражданин Германии, Валерий Фальковский и Владислав Студинец, граждане Украины. Кроме того, 24 компании, которые аффилированы с этими господами, вошли в этот список», – заявил он.