Кабмину поручат проверить ситуацию с монополией облгазов Фирташа

Совет национальной безопасности и обороны принял решение проверить, каким образом почти 17 тысяч километров газораспределительных сетей перешли в частные руки. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга в пятницу.



«К сожалению, мы должны констатировать, что за последнее время каким-то странным образом государство потеряло 16 920 километров газораспределительных сетей, которые перешли в частную собственность. СНБО не видит оснований, чтобы не проверить, как это произошло и государство потеряло эти сети», – сказал Данилов.



По его словам, в этой сфере сложилась тотальная монополия, и одна из компаний владеет 70% облгазов. Это имеет непосредственное отношение к Дмитрию Фирташу, к которому применяются персональные санкции.



«Согласно решению СНБО, мы дадим поручение Кабинету министров проверять все эти вещи, чтобы войти в соответствие к действующему законодательству. И главное – мы не можем допустить, что касается нашей национальной безопасности, чтобы кто-то шантажировал наше государство, передергивая платежки», – подчеркнул секретарь СНБО.