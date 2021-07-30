ЛГБТ-рейв на Банковой: Под Офисом президента произошли стычки с применением слезоточивого газа

Участники «Рейвах Прайда». Фото: «Новости Донбасса»

Сегодня в Киеве проходит музыкальный протест «Рейвах Прайд» в защиту прав ЛГБТ-сообщества. В течение дня произошли стычки противников и участников прайда, полицейские составили протоколы на 12 человек.



Первый в Украине ЛГБТ+ прайд в формате рейва проходит с 14:00 до 22:00 под Офисом президента Украины.

Фото: «Новости Донбасса»

Как рассказали организаторы, цель мероприятия – объединить две темы: отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке и незащищенность ЛГБТ-сообщества в Украине.

Фото: «Новости Донбасса»

«Идея формата появилась из-за недавних событий, которые всколыхнули Киев и Подол, а именно отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке. В контексте электронной музыки и сцены - Киев является столицей Европы. Эта сфера объединяет и художников, а также представителей ЛГБТ-сообщества. Электронное и ЛГБТ- сообщества страдают от несовершенной правоохранительной системы. Поэтому мы решили их объединить», – пояснила София Лапина, руководитель ОО «УкраинаПрайд».



Участники мероприятия выступают в поддержку законопроекта №5488, который направлен на усиление ответственности за нанесение вреда на почве нетерпимости и ненависти.

Фото: «Новости Донбасса»

Еще до начала акции представителей ЛГБТ-сообщества на месте появились активисты праворадикальной организации «Традиции и порядок», которые пытались не допустить проведения мероприятия. Произошли стычки.



Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, двое участников митинга «вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан, на замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали».



Их задержали и доставили в Печерское управление полиции для установления личности. «Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения, на которых составлены протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – отмечают в полиции.



По данным правоохранителей, эти двое задержанных спровоцировали конфликт с применением слезоточивого газа. Им грозит до 15 суток административного ареста.



«Еще на десятерых правонарушителей полицейские составили административные протоколы: на двоих по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на восьмерых составлены протоколы по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – говорится в сообщении полиции.

Фото: «Новости Донбасса»