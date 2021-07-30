По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июля

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировано еще 69 заболевших COVID-19. За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 91 594 человек: 88 628 пациентов выздоровели, а 2 391 — скончался.



В отдельных районах Донетчины выявили 315 случаев коронавируса, 19 человек умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 47 840 заболевших COVID-19:: 40 205 человек выписали, а 3 599 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 32 новых случая COVID-19 и один летальный случай. Всего ковид выявлен у 27 125 человек: выздоровели — 25 790 человек, умерли — 972.



В отдельных районах Луганской области выявили 117 новых случаев коронавируса, 8 человек умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 6 580 заболевших: 5 235 пациентов выписали, 582 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Донецкую область, где представил нового командующего Объединенных сил Александра Павлюка, который сменил на этом посту Владимира Кравченко.



Украина выплатит задолженность по пенсиям жителям отдельных районов Донбасса только после деоккупации этих территорий и проведения верификации. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



Резников считает, что успех мирного урегулирования конфликта на Донбассе во многом зависит от фигуры модератора ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы.



Общество



Абонентам российских операторов на территории РФ приходят СМС-уведомления о том, что абоненты их контакты с номерами «Феникс» (оператор «ДНР») теперь доступны по номеру с российским кодом +7958. При этом сам российский номер имеет не только другой код, но и полностью отличается от номера «Феникс» конкретного абонента. В уведомлении этот номер указан как «московский регион, оператор Sprint».



В оккупированном Донецке двоих подростков задержали за выкрик «генералу ДНР».



Подписывайтесь на рассылку: