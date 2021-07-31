В Украине выявили 916 случаев коронавируса за сутки

За четверг, 29 июля, в Украине выявили 916 новых случаев заражения коронавирусом, что на 16 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 510 пациента, а 15 человек умерли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 252 785 человек. Из них выздоровели 2 186 863 пациента, а 52 945 человек умерли.



Вчера провели 42 546 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.