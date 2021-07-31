Боевику «ДНР» заочно сообщено о подозрении в пытках военнослужащих, захваченных в плен вблизи Иловайска. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



По данным следствия, подозреваемый с августа 2014 года по февраль 2015 года жестоко обращался с военнослужащими Нацгвардии и ВСУ, которые были захвачены в плен подразделениями российскими войсками в ходе боевых действий 24-25 августа 2015 году в районе Иловайска.



«Он применял пытки к украинским воинам, которые заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильные физическое боль и страдания, а также длительном содержании в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пленные содержались в захваченном боевиками помещении Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области,



Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.



В прокуратуре подчеркнули, что, в соответствии со статьей 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977, указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.